Трехдневный траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ начался в Кузбассе

Во вторник 27 марта в Кемеровской области начинается трехдневный траур по 64 погибшим в результате страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом в ночь на вторник сообщает региональная администрация, отмечая, что распоряжение о трехдневном трауре с 27 по 29 марта подписал в понедельник губернатор Кемеровской области.

«Траур будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги области», - говорится в сообщении.

Напомним: трагедия в Кемерове произошла в воскресенье 25 марта. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» по последним данным погибли 64 человека, большая часть из которых – дети. Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело. В рамках расследования задержаны пятеро человек, в том числе сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ, а также собственник здания, арендатор помещения, где, предположительно находился источник пожара, а также сотрудник и руководитель организации, ответственной за пожарную безопасность здания.