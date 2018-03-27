Восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов в Свердловской области

В Первоуральском городском округе Свердловской области на железнодорожной станции Билимбай произошло ЧП, в результате которого с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, груженых щебнем.

Об этом в ночь на вторник сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. Также сообщается, что из восьми вагонов, сошедших с рельсов, четыре вагона опрокинулись. При этом подчеркивается, что пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время сотрудники железной дороги и спасатели ликвидируют последствия аварии.