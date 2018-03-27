Македония выслала российского дипломата в связи с «делом Скрипаля»

Македония высылает российского дипломата в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Как отмечается, МИД Македонии в тесных консультациях с союзниками в ЕС и НАТО и в солидарность с Великобританией решил выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее 16 стран ЕС, а также США, Украина, Норвегия и Канада решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом с отравлением. Так, Вашингтон высылает 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывает генконсульство России в Сиэтле.