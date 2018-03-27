МИД Испании подтвердил высылку российских дипломатов из страны

Испанский МИД заявил о том, что из страны вышлют двух российских дипломатов. Об этом сообщается на странице в Twitter внешнеполитического ведомства Испании.

Ранее СМИ сообщили, что Испания намерена выслать двух российских дипломатов. МИД страны подтверждает решение это сделать.

Испанские дипломаты заявили, что с самого начала рассматривали инцидент с отравлением в британском Солсбери как серьезное событие, представляющее угрозу коллективной безопасности стран и международному праву.

В минувший понедельник США, Финляндия, Нидерланды, Дания, Эстония, Швеция и Литва, Хорватия, Чехия, Латвия, Франция, Польша, Германия, Италия, Канада, Румыния объявили о высылке российских дипломатов.