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0:21   27 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

​​​​​​​Порошенко: Высылка российских дипломатов укрепит безопасность Украины

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что выдворение с Украины российских дипломатов укрепит безопасность страны.

Свое мнение по этому поводу Порошенко изложил в понедельник вечером на своей странице в социальной сети Facebook.

«Убеждён, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия «пятой колонны» по дестабилизации внутренней ситуации на Украине», - написал украинский лидер, в частности.

Также Порошенко заявил, что дипломатическое присутствие между РФ и Украиной сводится практически к нулю и назвал это «критическим минимумом, который позволит властям позаботиться о гражданах Украины – «заложниках России». Впереди ожидаются новые санкции в отношении РФ и новые ограничения, подчеркнул при этом Порошенко.

Напомним: ранее в понедельник Порошенко заявил, что Украина в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, высылает 13 российских дипломатических работников.

Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #политика #весь мир #российские дипломаты #высылка дипломатов #укрепление безопасности
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