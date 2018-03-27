Источник: На борту севшего в Кемерово самолета летного отряда «Россия» официальных лиц нет

На борту самолета летного отряда «Россия», о приземлении которого в международном аэропорту Кемерово ранее сообщили СМИ, нет официальных лиц.

Об этом в понедельник поздно вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее в российских СМИ появилась информация о возможном визите в Кемерово президента РФ Владимира Путина, который в понедельник вечером встречался в Кремле и провел переговоры с эмиром Катара.

Источник в Кемерово отметил, что в местном международном аэропорту действительно приземлился самолет из летного отряда «Россия», которым летает глава государства, но в данном случае на его борту не было ни президента, ни других официальных лиц.

Также источник сообщает, что на месте пожара в Торговом центре в Кемерово, где накануне произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек, большая часть которых - дети, в понедельник вечером выставили оцепление.