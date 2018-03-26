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23:37   26 Марта 2018
Россия
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На крыше реабилитационного центра под Москвой произошел пожар

На крыше реабилитационного центра под Москвой произошел пожар

Более 20 пациентов детского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних в поселке Реммаш в Сергиево-Посадском районе Подмосковья были экстренно эвакуированы в связи с возгоранием кровли.

Об этом в понедельник вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональных экстренных службах.

«Очаг пожара находился на крыше здания, эвакуировали свыше 20 человек», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра, к настоящему моменту огонь потушен. По предварительной информации, никто не пострадал. Всего в связи с происшествием были эвакуированы 24 человека, в том числе 18 несовершеннолетних.

Автор: Александр Люблинский
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