На крыше реабилитационного центра под Москвой произошел пожар

Более 20 пациентов детского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних в поселке Реммаш в Сергиево-Посадском районе Подмосковья были экстренно эвакуированы в связи с возгоранием кровли.

Об этом в понедельник вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональных экстренных службах.

«Очаг пожара находился на крыше здания, эвакуировали свыше 20 человек», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра, к настоящему моменту огонь потушен. По предварительной информации, никто не пострадал. Всего в связи с происшествием были эвакуированы 24 человека, в том числе 18 несовершеннолетних.