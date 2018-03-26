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СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

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СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

 СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

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Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

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23:24   26 Марта 2018
Россия
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СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

Борт №1 приземлился в международном аэропорту Кемерово, где в воскресенье в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.  Сообщается, что в международном аэропорту Кемерово борт №1 – самолет специального отряда «Россия», которым летает российский президент Владимир Путин – приземлился в 2.55 ночи по местному времени.

Напомним: в воскресенье 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел страшный пожар, в котором, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе множество детей.

Ранее в понедельник 26 марта о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Кемерово сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Автор: Александр Люблинский
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