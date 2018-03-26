Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

При обстреле боевиками жилых кварталов сирийской столицы в понедельник погибли шестеро мирных жителей и еще шестеро горожан пострадали.

Об этом в понедельник 26 марта сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» из населённого пункта Дума выпустили четыре мины по столичным кварталам Дувейля, Аль-Баранки и по населённому пункту Мухайям Аль-Вафедин», - заявил Евтушенко, в частности.

Также глава ЦПВС отметил, что с начала гуманитарных пауз в Сирии из занятого боевиками пригорода Дамаска Восточная Гута при содействии российского Центра были выведены свыше 114 тысяч мирных жителей.