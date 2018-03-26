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 СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

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22:52   26 Марта 2018
Весь мир
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Российское генконсульство в американском Сиэтле прекратило прием граждан

Российское генконсульство в американском Сиэтле прекратило прием граждан

Генеральное консульство России в Сиэтле сообщило о том, что с 26 марта текущего года прекращает прием граждан по паспортным и визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата.

Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства. Там же отмечается, что прекращение приема граждан связано с решением властей США о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

Ранее в понедельник США приняли решение о высылке из страны 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников российского постпредства при ООН. Также Вашингтон решил в семидневный срок закрыть генконсульство России в Сиэтле. Все эти меры, как сообщалось, США приняли в связи с «делом Скрипаля».

Кроме США решение о высылке российских дипломатов приняли правительства 16 стран, входящих в Евросоюз, а также Канады, Украины, Норвегии и Албании.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит каждой из стран, выславших российских дипломатов. Также она отметила, что за отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоят мощные британские и американские силы.

Автор: Александр Люблинский
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