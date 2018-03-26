Исландия сообщила о приостановке на время всех контактов с РФ

Правительство Исландии приняло решение на время приостановить все двусторонние контакты с Россией в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба исландского Министерства иностранных дел.

«В числе мер, принятых Исландией, — временное приостановление всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что исландские власти призвали Москву четко ответить на важные вопросы, касающиеся расследования инцидента в Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью, а также сотрудничать с ОЗХО – организацией по запрещению химоружия.

Напомним: ранее в понедельник представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за отравлением Скрипаля в Солсбери стоят мощные силы в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании, откуда высылается наибольшее число российских дипломатов.