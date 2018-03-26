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СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

 СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

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Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

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22:31   26 Марта 2018
Весь мир
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Исландия сообщила о приостановке на время всех контактов с РФ

Исландия сообщила о приостановке на время всех контактов с РФ

Правительство Исландии приняло решение на время приостановить все двусторонние контакты с Россией в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-служба исландского Министерства иностранных дел.

«В числе мер, принятых Исландией, — временное приостановление всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что исландские власти призвали Москву четко ответить на важные вопросы, касающиеся расследования инцидента в Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью, а также сотрудничать с ОЗХО – организацией по запрещению химоружия.

Напомним: ранее в понедельник представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за отравлением Скрипаля в Солсбери стоят мощные силы в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании, откуда высылается наибольшее число российских дипломатов.

Автор: Александр Люблинский
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