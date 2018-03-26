Эксперт о бунте жителей Ракки против SDF: Курды всегда были жестоки с арабами

Гражданское население сирийского города Ракка взбунтовалось против курдских вооруженных формирований, которые контролируют данный регион. Людей возмущает жестокость, с которой курды обращаются с мирными жителями арабского происхождения.

О бунте мирных жителей Ракки против курдских «Сил демократической Сирии» (SDF) в понедельник сообщает арабское издание Al Masdar News. Отмечается, что арабы из племени Аль-Бухамис в ответ на арест курдами их лидера начали против курдских вооруженных формирований восстание с целью вытеснить SDF из города.

По данным издания, к настоящему времени участникам анитикурдского бунта уже удалось захватить несколько КПП у города Аль-Мансура, который находится в 24-х километрах от Ракки.

Комментируя эти сообщения, эксперт Центра аналитических исследований, руководитель Центра изучения ближневосточных и центральноазиатских государств Семен Багдасаров заявил, что курды известны своим жестоким обращением с арабами, проживающими в Ракке. Его слова в понедельник приводит агентство NationNtws.

«Курды из SDF формируют в Ракке свои структуры, в том числе, и армию, в которую призывают молодых арабов. Арабы этого не хотят. Все арабо-курдские конфликты выливаются в подобные столкновения», - заявил Багдасаров, отметив, что это не первый и не последний арабский бунт против курдов.

По словам Багдасарова, курды намерены создать на этой территории свое собственное государство и действуют при этом чрезвычайно жестоко. Арабское население в некоторых сирийских районах и раньше подвергалось преследованию и насильственному выселению, а иногда и физическому уничтожению.

«В Сирии очень много внутренних межплеменных проблем, и эта война надолго», - подчеркнул при этом эксперт.

Напомним: ранее мирные жители сирийской Ракки уже не раз заявляли жестоком обращении со стороны курдов и сравнивали их поведение с поведением боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.