СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

Следственный комитет задержал сотрудника Частного охранного предприятия (ЧОП), который во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове отключил систему оповещения о пожаре.

Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Светлану Петренко - официального представителя Следственного комитета РФ.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых (….), в том числе сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», говорится в сообщении.

Напомним: ранее сообщалось о четырех задержанных в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту страшного пожара в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе множество детей. В частности, сообщалось, что задержаны технический директор компании, в собственности которой находилось здание ТЦ, арендатор помещения, где по предварительным данным находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию в торговом центре.