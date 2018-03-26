Мы в соц.сетях:
СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

 СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

 ИГ пытается вернуть себе земли в Сирии: террорист-смертник напал на блок-пост в Меядине

ИГ пытается вернуть себе земли в Сирии: террорист-смертник напал на блок-пост в Меядине
СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

СМИ: Самолет президента РФ приземлился в Кемерове

 СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

Шесть человек погибли в Дамаске в результате обстрела боевиков

 ИГ пытается вернуть себе земли в Сирии: террорист-смертник напал на блок-пост в Меядине

ИГ пытается вернуть себе земли в Сирии: террорист-смертник напал на блок-пост в Меядине
22:03   26 Марта 2018
Россия
68

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

Следственный комитет задержал сотрудника Частного охранного предприятия (ЧОП), который во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове отключил систему оповещения о пожаре.

Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Светлану Петренко - официального представителя Следственного комитета РФ.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых (….), в том числе сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», говорится в сообщении.

Напомним: ранее сообщалось о четырех задержанных в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту страшного пожара в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе множество детей. В частности, сообщалось, что задержаны технический директор компании, в собственности которой находилось здание ТЦ, арендатор помещения, где по предварительным данным находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию в торговом центре.

Автор: Александр Люблинский
#россия #дети #задержание #жертвы #происшествия #расследование #чп #кемерово #следственный комитет #общество #тц #пожарная сигнализация #зимняя вишня #пожар в тц #сотрудник чоп
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
68
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
8384
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
73
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
123
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Друзь не знает, куда пропал Сахалин

Друзь не знает, куда пропал Сахалин