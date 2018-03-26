Суд в Германии продлил срок содержания Пучдемона под стражей

Суд немецкого города Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье. Об этом сообщило El Pais.

25 марта Пучдемон был задержали на границе Германии и Дании, когда он ехал в Бельгию, где рассчитывал получить политическое убежище. После этого в Испании и, прежде всего, в Каталонии начались протесты. В результате столкновений полиции и протестующих пострадали 98 человек.