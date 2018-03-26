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СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

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21:35   26 Марта 2018
Весь мир
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Суд в Германии продлил срок содержания Пучдемона под стражей

Суд в Германии продлил срок содержания Пучдемона под стражей

Суд немецкого города Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в воскресенье. Об этом сообщило El Pais.

25 марта Пучдемон был задержали на границе Германии и Дании, когда он ехал в Бельгию, где рассчитывал получить политическое убежище. После этого в Испании и, прежде всего, в Каталонии начались протесты. В результате столкновений полиции и протестующих пострадали 98 человек.

Автор: Вячеслав Каширин
#германия #политика #весь мир #пучдемон
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