Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Российское посольство в США после подтверждения закрытия генерального консульства в Сиэтле разместило голосование в Twitter, в котором люди решают какое генсконсульство Америки закрыть в РФ.

В голосовании спрашивается о том, какое генеральное консульство США читатели считают нужным закрыть в России, если бы такое решение принимали они. В качестве вариантов ответа предлагаются генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

В «выборах» поучаствовало уже 17,5 тысяч пользователей, на данный момент 45 процентов читателей отали свои голоса за закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге. Пост ретвитнули 1100 раз, прокомментировали 897 раз и лайкнули 661 человек.

Голосование будет закрыто в пять часов вечера по московскому времени 27 марта.

US administration???????? ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle????????. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide