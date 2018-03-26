Турция не принимает никаких мер в отношении России из-за «дела Скрипаля»

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что правительство страны не собирается принимать действий в сторону России по «делу Скрипаля».

Боздаг сообщил журналистам, что инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией касается исключительно России и Великобритании. По его словам, данное происшествие должно решаться между этими странами, турецкие власти не собираются предпринимать никаких мер по этому вопросу. Политик подчеркнул, что между Турцией и Россией существуют хорошие отношения.

Накакнуне 16 стран Евросоюза совместно со странами-союзниками Великобритании вынесли коллективное решение о высылке российских дипломатов. Это действие служит знаком солидарности с позицией королевства о причастности России к делу об отравлении четы Скрипалей.

Кремль отрицает любую причастность к инциденту и выражает готовность принять участие в расследовании, власти Соединенного Королевства бойкотируют любые предложения и аргументы РФ о непричастности к отравлению в Солсбери.