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21:08   26 Марта 2018
Весь мир
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Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Сирийская армия обстреливает из артиллерии позиции боевиков на окраине города Дума провинции Дамаск, сообщает информационный портал EMC News Center. Поселение контролируют боевики «Джейш Аль-Ислам». Группировка отказывается идти на мировую с Дамаском, несмотря на неоднократные предложения правительства и российского Центра по примирению враждующих сторон. Оппозиционные СМИ сообщают об ударах ВВС САР по позициям исламистов в районе гор Восточного Каламуна. Официальные источники информация не подтверждают.

Боевики группировки «Файлак Ар-Рахман» покидаю город Арбин. По информации агентства Al Masdar News, в провинцию Идлиб выехали 238 оппозиционеров и 863 члена их семей. В ближайшее время район покинут боевики, контролирующие поселения Замалка и Джобар.

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зор

На западе провинции Алеппо идут бои между боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат Ан-Нусра», подконтрольной ей группировкой «Тахрир аш-Шам» с одной стороны и альянсом «Джебхат Тахрир Сурия» с другой. Al Masdar News сообщает, что последние вынуждены обороняться. В бою атакующие потеряли один БМП, сообщают местные активисты. По их данным, экипаж погиб. В свою очередь «Нусра» заявила об уничтожении БПЛА противника в районе поселения Беланата.

В районе города Маяеди на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор активизировались боевики спящих ячеек запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Смертник террористов атаковал позиции проправительственных сил. По данным портала DeirEzzor 24, игиловцы совершили вылазку с территорий подконтрольных Сирийским демократическим силам (союзники американцев в Сирии – прим. ред.). Информация о потерях не поступала.

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зор

Параллельно с этим курды вывозят оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и перерабатывающих предприятий с нефтяного поля «Аль-Омар» в провинцию Хасака. Регион контролирует курдский альянс «Сирийские демократические силы». Так курды планируют качать нефть в богатом ресурсами сирийском регионе и перерабатывать ее в более спокойной Хасаке.

ВВС Сирии активизировались в провинции Идлиб в связи с прибытием оппозиции из Восточной Гуты. Несколько ударов авиация нанесла по укрепрайонам исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Джир аш-Шугур.

На севере провинции Хама возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и сирийской армией, сообщает информационный портал EMC News Center. Стороны обменялись обстрелами в районе городов Аль-Латамина и Кафр Зета. Под огнем оказались опорные пункты боевиков. Армия действовала при поддержке авиации. ВВС атаковали позиции боевиков в районе поселений Зайзун и Хасрия.

Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зор

Автор: Григорий Рощин
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