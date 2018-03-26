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21:18   26 Марта 2018
Весь мир
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Венгрия в связи с «делом Скрипаля» вышлет одного российского дипломата

Венгрия в связи с «делом Скрипаля» вышлет одного российского дипломата

Венгерские власти приняли решение выслать из страны одного российского дипломата в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Решение о высылке одного российского дипломата было принято МИД Венгрии. Об этом в понедельник вечером сообщается на сайте ведомства.

«Основываясь на том, что обсуждалось во время встречи Европейского совета, Венгрия выдворяет российского дипломата, также осуществляющего разведывательную деятельность», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: ранее сообщалось о том, что США, Канада, Украина и Норвегия, а также 15 стран Евросоюза, заявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», ответственность за которое Великобритания бездоказательно возложила на Россию. Россия, в свою очередь, не раз на разных уровнях заявляла, что категорически отрицает какую-либо причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Автор: Александр Люблинский
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