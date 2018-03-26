Правительство выделило 76 миллионов рублей на выплаты семьям погибших в Кемерове

Кабмин выделил 76 миллионов рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Документ опубликован на сайте правительства.

Как говорится в документе, бюджетные ассигнования в размере 76 миллионов рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате крупного пожара 25 марта 2018 года в Кемерово выделяются из резервного фонда.

В понедельник утром сообщалось, что на совещании с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев распорядился решить все формальности, связанные с выделением средств уже до конца дня. Его распоряжение было выполнено своевременно.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены игровые зоны для детей и кинотеатр. Погибли 64 человека. Больше половины из них дети, отмечавшие там начало каникул.