Австрия не собирается высылать российских дипломатов

Пресс-секретарь австрийского кабинета министров Петер Лаунски-Тиффенталь заявил, что правительство Австрии не намерено заниматься высылкой из страны российских дипломатов.

Представитель Вены сообщил, что Австрия не будет принимать каких-либо действий национального уровня и высылать российских дипломатов. Правительство страны объяснило свое решение нежеланием прерывать диалог с Россией. Так чиновник, прокомментировал коллективное заявление о высылке представителей РФ из 14 стран Евросоюза и других стран-союзников Великобритании.

Напомним, что Великобритания обвиняет в «деле Скрипаля» Россию. Кремль отрицает любую причастность к инциденту и выражает готовность принять участие в расследовании, власти королевства бойкотируют любые предложения и аргументы РФ о непричастности к отравлению в Солсбери.