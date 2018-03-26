Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Замглавы японского Института изучения и развития образования при Университете Канадзавы, профессор Минору Отани в ходе своего визита в одну из школ Москвы отметил большой интерес школьников к изучению математики.

В российской столице Отани изучает методики математического образования.

Больше всего японского профессора впечатлила мотивация детей. Он отметил, что дети занимаются математикой с большим удовольствием, стараясь познать предмет на очень глубоком уровне.

Кроме того, Отани заявил о большом уважении к тому, как занимаются математикой в России. Профессор полагает, что у российских и японских преподавателей подходы к образованию в большинстве схожи, однако есть и отличия. В качестве примера он рассказал о графике работы японских учителей. По словам главы института, в Японии учителя приходят на работу до семи утра и уходят лишь после девяти вечера, у них нет отпуска, а отдохнуть от работы они могут лишь три-четыре дня в августе. Помимо этого, японские учителя приходят на работу даже в субботу и воскресенье.

По мнению профессора, в России и Японии ценят математику саму по себе, а не в качестве инструмента для других дисциплин. При этом, ее значения для изучения других предметов нельзя недооценивать, считает он.

«Очень важно также глубже изучать математику, которая создает основу для всего — это правда важно», — заявил Отани.

По словам японца, во многих странах мира данная дисциплина изучается весьма поверхностно. Он подчеркнул, что США и страны Европы продвигают математику для жизни, для приложений. Профессор считает, что такой подход тоже необходим, но не стоит забывать о более глубоком ее изучении.