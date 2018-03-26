Захарова заявила, что Россия примет меры по каждой стране, выславшей наших дипломатов

По каждой стране, высылающей российских дипломатов, Москва примет отдельное решение, а также Россия ответит на закрытие Вашингтоном российского Генконсульства в Сиэтле.

Об этом в понедельник вечером в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты», - сказала она, комментируя ситуация, отметив при этом: - «И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле».

Также представитель МИД добавила, что за провокацией в британском Солсбери, когда был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стоят Соединенные Штаты Америки и Великобритания и число высылаемых оттуда российских дипломатов не отставляет в этом никаких сомнений.

В то же время, Захарова подчеркнула, что Москва после саммита ЕС понимала, к чему идет ситуация и готовилась к такому развитию событий.