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20:58   26 Марта 2018
Весь мир
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Захарова заявила, что Россия примет меры по каждой стране, выславшей наших дипломатов

Захарова заявила, что Россия примет меры по каждой стране, выславшей наших дипломатов

По каждой стране, высылающей российских дипломатов, Москва примет отдельное решение, а также Россия ответит на закрытие Вашингтоном российского Генконсульства в Сиэтле.

Об этом в понедельник вечером в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты», - сказала она, комментируя ситуация, отметив при этом: - «И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле».

Также представитель МИД добавила, что за провокацией в британском Солсбери, когда был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стоят Соединенные Штаты Америки и Великобритания и число высылаемых оттуда российских дипломатов не отставляет в этом никаких сомнений.

В то же время, Захарова подчеркнула, что Москва после саммита ЕС понимала, к чему идет ситуация и готовилась к такому развитию событий.

Автор: Александр Люблинский
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