Мы в соц.сетях:
СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

 Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть
СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

 Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть
20:50   26 Марта 2018
Ближнее зарубежье
447

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет сравнил задержание Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» с захватом иностранных кораблей сомалийскими пиратами.

Шеремет считает, что подобное поведение является украинской провокацией, он заявил, что Украине придется извиняться за совершенные действия. Подобное задержание судна, по мнению депутата, идентично захвату сомалийских пиратов, кем он и назвал украинских пограничников.

На борту задержанного корабля находится десять человек, все являются членами экипажа и гражданами РФ. Судно со всеми находящимися на нем было отконвоировано в порт Бердянска. После задержания появилось заявление от судовладельца, производственного кооператива «Рыболовецкого колхоза имени Первого мая» о том, что существует угроза жизни членов экипажа. В заявлении судовладелец называет действия пограничников Украины противоправными.

Накануне пограничные службы Украины сообщили о задержании крымского рыболовецкого судна «Норд», которое передвигалось под флагом России, в украинской части территориальных вод Азовского моря.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #происшествия #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
74
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
7238
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
70
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
114
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное