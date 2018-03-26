Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет сравнил задержание Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» с захватом иностранных кораблей сомалийскими пиратами.

Шеремет считает, что подобное поведение является украинской провокацией, он заявил, что Украине придется извиняться за совершенные действия. Подобное задержание судна, по мнению депутата, идентично захвату сомалийских пиратов, кем он и назвал украинских пограничников.

На борту задержанного корабля находится десять человек, все являются членами экипажа и гражданами РФ. Судно со всеми находящимися на нем было отконвоировано в порт Бердянска. После задержания появилось заявление от судовладельца, производственного кооператива «Рыболовецкого колхоза имени Первого мая» о том, что существует угроза жизни членов экипажа. В заявлении судовладелец называет действия пограничников Украины противоправными.

Накануне пограничные службы Украины сообщили о задержании крымского рыболовецкого судна «Норд», которое передвигалось под флагом России, в украинской части территориальных вод Азовского моря.