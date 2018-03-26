Эмир Катара отметил важную роль России в решении проблем арабского мира

На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что Россия играет важнейшую роль в решении проблем на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Катар рассчитывает на российских друзей, с которыми мы сотрудничаем, потому что знаем, что Россия играет значительную роль в том, что касается решения проблем арабского мира. У России исторические отношения с государствами арабского мира», — сказал он.

Эмир добавил, что в ходе переговоров в Кремле катарская сторона рассчитывает обсудить ряд вопросов данной тематике. Ранее, анонсируя визит, посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя рассказал, что российский лидер и эмир обсудят йеменский, сирийский и палестинский вопросы.