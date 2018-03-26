Мы в соц.сетях:
СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

 Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть
СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

 Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть
20:41   26 Марта 2018
Весь мир
69

Сербского министра по делам автономного края задержала полиция Косово

Сербского министра по делам автономного края задержала полиция Косово

На севере Косово в Косовска-Митровице местная полиция задержала главу канцелярии по делам автономного края при кабинете министров Сербии Марко Джурича.

Об этом в понедельник вечером сообщает Национальное телевидение Сербии.

Отмечается, что Джурич был задержан в тот момент, когда он общался с гражданами. При этом люди, с которыми общался министр, попытались защитить его от полиции, но полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также сообщается, что в настоящее время в Косовска-Митровице включены сирены, жителей созывают по сигналу тревоги. Подробности происходящего уточняются.

Автор: Александр Люблинский
#задержание #политика #полиция #сербия #косово #полицейские #весь мир #косовска-митровица #министр по делам автономного края #джурич
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
74
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
7238
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
70
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
114
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное