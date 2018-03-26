Сербского министра по делам автономного края задержала полиция Косово

На севере Косово в Косовска-Митровице местная полиция задержала главу канцелярии по делам автономного края при кабинете министров Сербии Марко Джурича.

Об этом в понедельник вечером сообщает Национальное телевидение Сербии.

Отмечается, что Джурич был задержан в тот момент, когда он общался с гражданами. При этом люди, с которыми общался министр, попытались защитить его от полиции, но полицейские применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также сообщается, что в настоящее время в Косовска-Митровице включены сирены, жителей созывают по сигналу тревоги. Подробности происходящего уточняются.