Мы в соц.сетях:
СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

 Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть
СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

СК: Задержан сотрудник ЧОП, отключивший сигнализацию в ТЦ в Кемерове

 Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике

Профессор из Японии отметил большой интерес московских школьников к математике
Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

Обычные сомалийские пираты: В Госдуме прокомментировали задержание российского судна Украиной

 Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются
Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

Генсек ООН осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

 Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть

Голосование в Twitter: Посольство РФ в США консультируется, какое американское генконсульство закрыть
20:35   26 Марта 2018
Россия
57

Пожар в центре Грозного потушен, заявил Кадыров

Пожар в центре Грозного потушен, заявил Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале в понедельник о том, что пожар в центре Грозного был потушен.

Отмечается, что возгорание произошло в доме по улице Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте пожара работали сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, Минздрава, а также представители мэрии города, отметил глава Чечни. По его словам, работа на месте инцидента к настоящему моменту уже завершается. 

Жертв нет, отметил Кадыров. Сгорела только крыша, которую, согласно распоряжению главы региона, заменят уже завтра.

Автор: Алла Ларионова
#пожар #кадыров #чп #чечня #грозный
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре Весь мир
Сирия последние новости. Столкновения террористов в Алеппо, атака смертника в Дейр эз-Зоре
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
21:08   26 Марта 2018
74
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия

Друзь не знает, куда пропал Сахалин

19:27   26 Марта 2018
7238
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
70
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
114
Новости smi2.ru
Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное