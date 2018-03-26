Пожар в центре Грозного потушен, заявил Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале в понедельник о том, что пожар в центре Грозного был потушен.

Отмечается, что возгорание произошло в доме по улице Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте пожара работали сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, Минздрава, а также представители мэрии города, отметил глава Чечни. По его словам, работа на месте инцидента к настоящему моменту уже завершается.

Жертв нет, отметил Кадыров. Сгорела только крыша, которую, согласно распоряжению главы региона, заменят уже завтра.