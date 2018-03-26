Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

В столице Чечни проводится эвакуация из торгового центра «Гранд-Парк», расположенного на расстоянии около 20 метров от горящего 12-этажного дома. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что эвакуация проходит организовано, паники не наблюдается. Здание уже покинули почти все люди.

Также пользователи сети сообщают, что с крыши с чердака дома, с которого начался пожар, огонь уже перекинулся на некоторые квартиры верхних этажей здания.

Ранее сообщалось, что в Грозном на крыше 12-этажного дома начался пожар. На месте работают около 30 спасателей и несколько единиц спецтехники.