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20:20   26 Марта 2018
Россия
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Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

В столице Чечни проводится эвакуация из торгового центра «Гранд-Парк», расположенного на расстоянии около 20 метров от горящего 12-этажного дома. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отмечается, что эвакуация проходит организовано, паники не наблюдается. Здание уже покинули почти все люди.

Также пользователи сети сообщают, что с крыши с чердака дома, с которого начался пожар, огонь уже перекинулся на некоторые квартиры верхних этажей здания.

Ранее сообщалось, что в Грозном на крыше 12-этажного дома начался пожар. На месте работают около 30 спасателей и несколько единиц спецтехники.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #чп #грознвый
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