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Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

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20:21   26 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Главы Министерства внутренних дел и департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым теперь в страну запрещен въезд для 44 российских граждан.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией, теперь в данном списке находятся 70 человек. Еще 23 человека отныне не смогут въезжать в страну из-за того, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

Об этом в понедельник заявила агентству BNS глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она также отметила, что фамилии дополнительно вносимых в список лиц публично оглашаться не будут.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #литва #запрет на въезд #граждане рф #список магнитского
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