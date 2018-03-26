Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Главы Министерства внутренних дел и департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым теперь в страну запрещен въезд для 44 российских граждан.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией, теперь в данном списке находятся 70 человек. Еще 23 человека отныне не смогут въезжать в страну из-за того, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

Об этом в понедельник заявила агентству BNS глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она также отметила, что фамилии дополнительно вносимых в список лиц публично оглашаться не будут.