Мы в соц.сетях:
Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

 Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове
Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

 В Грозном загорелся жилой дом

В Грозном загорелся жилой дом
Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

 Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране
Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

 Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове
Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

 В Грозном загорелся жилой дом

В Грозном загорелся жилой дом
Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

 Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране
20:25   26 Марта 2018
Весь мир
45

Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Внешнеполитическое ведомство Болгарии выступило с заявлением о том, что власти Болгарии не меняли своего решения по поводу того, что российских дипломатов не будут высылать из страны в связи с «делом Скрипаля».

Заявление внешнеполитического ведомства в понедельник вечером обнародовало местное новостное агентство BGNES.

«МИД Болгарии проинформировал, что власти страны не меняли своего решения и на данный момент не будут высылать российских дипломатов», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее глава Евросовета Дональд Туск выступил в Варне, где проходит саммит ЕС – Турция, с заявлением о том, что 14 стран Евросоюза решили присоединиться к Великобритании и выслать со своей территории российских дипломатов.

«Сегодня уже 14 стран - членов решили выслать российских дипломатов после обсуждения на прошлой неделе на саммите ЕС атаки в Солсбери», - заявил Туск, в частности, добавив при этом: - «Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели».

Также о высылке российских дипломатов ранее заявили США и Украина. Россия, со своей стороны, неоднократно категорически отрицала какую-либо причастность к отравлению в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #болгария #весь мир #российские дипломаты #высылка дипломатов #дело скрипаля #отравление скрипаля #мид болгарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия
Друзь не знает, куда пропал Сахалин
Обнаружил пропажу острова сахалинский чиновник. Магистр «Что? Где? Когда?» ответил ему цитатой из «Золотого теленка».
19:27   26 Марта 2018
4121
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
67
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
96
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански» Ближнее зарубежье

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

17:06   26 Марта 2018
9032
Новости smi2.ru
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное