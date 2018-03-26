Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Внешнеполитическое ведомство Болгарии выступило с заявлением о том, что власти Болгарии не меняли своего решения по поводу того, что российских дипломатов не будут высылать из страны в связи с «делом Скрипаля».

Заявление внешнеполитического ведомства в понедельник вечером обнародовало местное новостное агентство BGNES.

«МИД Болгарии проинформировал, что власти страны не меняли своего решения и на данный момент не будут высылать российских дипломатов», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее глава Евросовета Дональд Туск выступил в Варне, где проходит саммит ЕС – Турция, с заявлением о том, что 14 стран Евросоюза решили присоединиться к Великобритании и выслать со своей территории российских дипломатов.

«Сегодня уже 14 стран - членов решили выслать российских дипломатов после обсуждения на прошлой неделе на саммите ЕС атаки в Солсбери», - заявил Туск, в частности, добавив при этом: - «Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели».

Также о высылке российских дипломатов ранее заявили США и Украина. Россия, со своей стороны, неоднократно категорически отрицала какую-либо причастность к отравлению в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.