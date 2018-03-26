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 Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове
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20:08   26 Марта 2018
Россия
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Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил российскому лидеру Владимиру Путину свои соболезнования в связи с большим количеством жертв в результате страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом в понедельник вечером сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Напомним: трагедия в городе Кемерово произошла накануне. В результате возгорания на верхнем этаже ТЦ, где находились детские игровые зоны и несколько кинозалов, погибли, по последним данным, 64 человека, в том числе множество детей. Еще 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым. В частности, он направил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву послание, в котором говорилось:

«От имени турецкого народа и от себя лично выражаю соболезнования народу и властям России в связи с этим трагическим событием. Искреннее соболезную семьям жертв, терпения и выдержки близким».

Также свои соболезнования всему российскому народу и семьям погибших, в частности, выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Автор: Александр Люблинский
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