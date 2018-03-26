Мы в соц.сетях:
Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

 Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове
Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

 В Грозном загорелся жилой дом

В Грозном загорелся жилой дом
Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

 Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране
Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

Торговый центр в Грозном эвакуируют из-за пожара в соседнем доме

 Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерове
Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

Литва закрыла въезд для 44 россиян, фамилии которых не оглашаются

 В Грозном загорелся жилой дом

В Грозном загорелся жилой дом
Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Болгария не собирается высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

 Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране
20:15   26 Марта 2018
Весь мир
39

Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии Милош Земан поручил проведение проверки главе республиканской контрразведки, сообщает пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

Земан объявил о решении провести проверку в связи с «делом Скрипаля», он хочет проверить возможную разработку или хранение  химического оружия нервно-паралитического воздействия на территории страны. 

В сообщении говорится, что данное распоряжение было принято 26 марта 2018 года, в этот же день Овчачек сообщил, что президент провел встречу с главой Минобороны республики Карлом Шлехтовым.

Напомним, что Россия уничтожила все свое химическое оружие еще в 90-х годах прошлого века. Все запасы были ликвидированы согласно всем международным соглашениям, в присутствии международных наблюдателей.

О существовании и разработке газа «Новичок» известно со слов химика Вила Мирзаянова, который с 1995 года проживает в США. На 16-й сессии Организации по запрещению химического оружия в 2011 году эксперты организации не смогли найти доказательств существования такого газа.

Разработка газа «Новичок», по данным Мирзаянова, велась в СССР на базе филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах. Производство происходило в узбекистанском городе Нукус, там же располагался тестовый полигон. В начале 2000-х годов склады ликвидировали, контролем и финансированием данной операции занимались США.

Автор: Екатерина Розина
#политика #чехия #земан #скандал #весь мир #скрипаль #новичок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Друзь не знает, куда пропал Сахалин Россия
Друзь не знает, куда пропал Сахалин
Обнаружил пропажу острова сахалинский чиновник. Магистр «Что? Где? Когда?» ответил ему цитатой из «Золотого теленка».
19:27   26 Марта 2018
4121
Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению Россия

Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

18:44   26 Марта 2018
67
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир

Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

17:19   26 Марта 2018
96
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански» Ближнее зарубежье

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

17:06   26 Марта 2018
9032
Новости smi2.ru
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

 «Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное