Президент Чехии распорядился о проведении проверки возможного хранения «Новичка» в стране

Президент Чехии Милош Земан поручил проведение проверки главе республиканской контрразведки, сообщает пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

Земан объявил о решении провести проверку в связи с «делом Скрипаля», он хочет проверить возможную разработку или хранение химического оружия нервно-паралитического воздействия на территории страны.

В сообщении говорится, что данное распоряжение было принято 26 марта 2018 года, в этот же день Овчачек сообщил, что президент провел встречу с главой Минобороны республики Карлом Шлехтовым.

Напомним, что Россия уничтожила все свое химическое оружие еще в 90-х годах прошлого века. Все запасы были ликвидированы согласно всем международным соглашениям, в присутствии международных наблюдателей.

О существовании и разработке газа «Новичок» известно со слов химика Вила Мирзаянова, который с 1995 года проживает в США. На 16-й сессии Организации по запрещению химического оружия в 2011 году эксперты организации не смогли найти доказательств существования такого газа.

Разработка газа «Новичок», по данным Мирзаянова, велась в СССР на базе филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах. Производство происходило в узбекистанском городе Нукус, там же располагался тестовый полигон. В начале 2000-х годов склады ликвидировали, контролем и финансированием данной операции занимались США.