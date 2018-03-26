Мэй не исключила, что страны Евросоюза продолжат оказывать давление на РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что страны Европейского союза продолжат принимать меры в отношении России.

Ранее в понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском городе Солсбери.

Отвечая в понедельник на вопрос о том, не должна ли объявленная европейскими государствами высылка российских дипломатических работников оказаться лишь «первым шагом» в рамках жесткой стратегии в отношении РФ, Мэй заявила, что министры иностранных дел Европейского союза и Европейский совет рассмотрят данный вопрос.