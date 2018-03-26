Путин на встрече с эмиром Катара назвал рост товарооборота между странами хорошей тенденцией

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Катаром вырос.

Путин поприветствовал эмира Катара шейха Тамима Бен Хамада Аль Тани и сказал,что рад его повторному визиту.

На встрече с шейхом президент заявил о том, что отношения между странами постоянно развиваются, что положительно сказалось на росте товарооборота. Однако в идеале данные показатели не соответствуют возможностям стран, что не отрицает положительного характера тенденции.

Глава России рассказал, что дипломатические отношения между странами существуют уже 30 лет, а за последние два года они значительно развились. Он отметил, что постоянно находится на связи с эмиром.