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19:43   26 Марта 2018
Весь мир
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Путин на встрече с эмиром Катара назвал рост товарооборота между странами хорошей тенденцией

Путин на встрече с эмиром Катара назвал рост товарооборота между странами хорошей тенденцией

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Катаром вырос.

Путин поприветствовал эмира Катара шейха Тамима Бен Хамада Аль Тани и сказал,что рад его повторному визиту.

На встрече с шейхом президент заявил о том, что отношения между странами постоянно развиваются, что положительно сказалось на росте товарооборота. Однако в идеале данные показатели не соответствуют возможностям стран, что не отрицает положительного характера тенденции.

Глава России рассказал, что дипломатические отношения между странами существуют уже 30 лет, а за последние два года они значительно развились. Он отметил, что постоянно находится на связи с эмиром.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #весь мир #эмир катар #арабский мир
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