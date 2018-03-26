СМИ: Испания в связи с «делом Скрипаля» вышлет двух российских дипломатов

Испания присоединилась к странам, которые вышлют российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, когда был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Испания вышлет двух российских дипломатов, об этом в понедельник сообщает местное новостное агентство Europa Press, ссылаясь на собственные источники. Официального подтверждения этой информации от испанского Министерства иностранных дел или российского посольства в Мадриде к настоящему моменту не поступало.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство будет принимать решение о мерах в отношении РФ в связи с инцидентом в Солсбери в зависимости от общей позиции всех стран, входящих в Евросоюз.

«Мы выслушаем всех и примем все аналогичные решения. К этому мы стремимся. Это мне кажется наиболее рациональным. Должны быть аналогичные решения среди всех членов ЕС», - сказал испанский премьер в ходе пресс-конференции в Брюсселе в минувшую пятницу.

Также Рахой заявил, что Испания полностью поддерживает Великобританию в связи с «делом Скрипаля».

Напомним: в понедельник 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина заявили о том, что вышлют российских дипломатов в качестве ответной меры по «делу Скрипаля», ответственность по которому бездоказательно возлагается на Россию. Американские власти, в частности, заявили, что из США будут высланы 48 дипломатов и 12 сотрудников российской миссии при ООН, а также будет закрыто генеральное консульство России в Сиэтле. Россия со своей стороны категорически отрицает какую-либо причастность к инциденту в Солсбери.