Советник Порошенко назвал «врагами» всех, кто не доволен нынешней властью

Люди, которые обвиняют украинские власти в проблемах страны, являются врагами Украины.

Такое мнение высказал помощник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, разместив соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом чиновник признал, что на Украине существуют проблемы, но объяснил их действиями России и вооруженным конфликтом на юго-востоке страны. Также Бирюков перечислил заслуги украинского правительства, включив в этот список то, что в стране до сих пор не введена карточная система отпуска продуктов и обязательная трудовая повинность.

Украинцев, которые говорят о проблемах украинских властей, Бирюков охарактеризовал как «гигантскую толпу идиотов», также он добавил:

«Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги».

Напомним: в январе текущего года Бирюков поглумился над убийством ополченца снайпером ВСУ в Донбассе и выложил на своей странице соответствующее видео.