Друзь не знает, куда пропал Сахалин
Обнаружил пропажу острова сахалинский чиновник. Магистр «Что? Где? Когда?» ответил ему цитатой из «Золотого теленка».
Сахалинский чиновник возмутился отсутствием острова Сахалин на карте России, которую транслируют из здания в Нескучном саду во время игр «Что? Где? Когда?». Причину своего негодования он изложил в Facebook.
«Что? Где? Когда?» смотрю с шести лет – с 1980 года. Всегда болею за знатоков. С некоторыми даже знаком и испытываю к ним самое искреннее уважение. Но. Сейчас вопрос не к знатокам, а к видео-дизайнерам, что сделали оформление для Клуба. На одном из экранов внутри здания в Нескучном саду, откуда идут трансляции, постоянно крутят карту России. Все крутят и крутят, крутят и крутят.. Внимание вопрос! Где, блин, Сахалинская область?!», - написал он.
Пост чиновник сделал доступным только для друзей.
Корреспондент ИА «Политика Сегодня» связался с магистром телеигры Александром Друзем, чтобы выяснить, куда пропал Сахалин. Знаток удивился претензии и уточнил, что показывают во время игры не только карту России, а всего мира. Друзь заявил, что обстоятельства исчезновения острова ему неизвестны. Предположил, что у сахалинского чиновника слишком много свободного времени.
«Известная история, человек не нашел Берингов пролив у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» и сошел с ума. Вопрос в том, с ума он сошел до того или после», - вспомнил Друзь эпизод из классического произведения.
В знаменитом романе-фельетоне советских одесситов повредился умом географ Берлага, когда не нашел на карте Берингов пролив. Из-за головотяпства сотрудников издательства «Книга и полюс» пожилой учитель угодил в сумасшедший дом. Друзь полагает, что проблемы с восприятием объективной реальности есть и у автора публикации.
«Он лучше бы следил за игрой, если ему делать нечего. Я не понимаю. Идиотов разных много. Март еще не закончился. Странный человек», - заметил магистр.
Жителей Сахалинской области знатоки обидеть не хотели и вопрос о принадлежности острова не поднимали.
«Я бы понимал, если бы были разговоры, что Сахалин не российский, а японский», - заметил Друзь.
В заключении собеседник агентства еще раз предположил, что автор поста напрасно растрачивает свои усилия.
«Имитация бурной деятельности. По-моему так. Не больше, не меньше», - резюмировал Друзь.
Пресс-секретарь ведущего игры «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка не смогла предоставить редакции оперативный комментарий по поводу пропажи Сахалина. Голос телевикторины сейчас не в Москве.