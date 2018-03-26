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19:09   26 Марта 2018
Весь мир
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Россия играет значительную роль в решении проблем арабского мира — Эмир Катара 

Россия играет значительную роль в решении проблем арабского мира — Эмир Катара 

Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани заявил, что РФ играет большую роль в решении проблем арабского мира и оценил вклад Кремля в решение проблем международного уровня.

На встрече с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным эмир сказал, что с радостью принял приглашение снова приехать в Москву. Он начал с того, что за два года с момента его последнего визита, отношения между странами стали намного крепче. 

Глава Катара поделился с Путиным, что посетил музей в Москве и заметил, что в культурной сфере страны тоже взаимодействуют.

Он согласился с Путиным, что несмотря на существующие доверительные отношения стран, необходимо двигаться вперед и укреплять все области сотрудничества для того, чтобы удовлетворить амбиции и РФ, и Катара.

Шейх выразил доверие к российской стороне, с которой он ведет доверительное сотрудничество. По его словам, Москва играет большую роль в решении проблем арабских стран и высказал желание обсудить вопросы по данной теме.

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #весь мир #катар #эмир катар #арабский мир
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