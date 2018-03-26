Мэй соболезнует семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступая в парламенте заявила, что у Лондона нет разногласий с россиянами, сделавшими «такой большой вклад в великую историю своей страны».
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.
По ее словам, «наши мысли сегодня — с ними» в связи с последствиями ужасного пожара в ТЦ в Кемерове. Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся четвертый этаж, где располагались кинотеатр, детский развлекательный центр и каток. Дым за несколько секунд заполнил помещение и опустился на другие этажи. Погибли 64 человека. Среди жертв много детей. Также умерли все животные контактного зоопарка «Ребятам о зверятах». Им не открыли клетки.
Некоторые из животных, которые населяли контактный зоопарк в т/ц "Зимняя вишня" в Кемерово, и погибли от удушения дымом при пожаре.#кемерово pic.twitter.com/KcENpHD7OX— Nikolay Kirichenko (@NickyTheKir) March 26, 2018