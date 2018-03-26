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 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

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18:58   26 Марта 2018
Россия
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Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело, возбужденное по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, следователю при главе СК.

Сообщение об этом в понедельник быдло размещено в Telegram-канале ведомства. В частности, сообщается, что решение о передаче дела старшему следователю по особо важным делам при председателе Следкома РФ Бастрыкин принял по результатам прошедшего в понедельник оперативного совещания.

Напомним: в воскресенье 25 марта в городе Кемерово в Торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого по последним данным стали 64 человека, в том числе дети, еще 44 человека пострадали, 11 из них до сих пор находятся на лечении, при чем двое - 11-летний мальчик и 18-летний молодой человек находятся в критическом состоянии.

Ранее ИА «Политика сегодня» разместило информацию о том, каким образом желающие могут оказать помощь пострадавшим в страшном пожаре, а также родственникам погибших.

Автор: Александр Люблинский
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