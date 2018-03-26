Новые захватчики: сирийские арабы восстали против оккупации курдов и США в Ракке

К западу от сирийской Ракки внезапно вспыхнуло вооруженное восстание против контролирующих регион курдских подразделений Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых США. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как пишет ФАН, в атаку на курдов двинулись отряды местного арабского племени Аль-Бухамис. По данным агентства Al Masdar News, они намерены вытеснить SDF из провинции. В настоящее время в окрестностях города Аль-Мансура, находящегося всего в 24 километрах от административного центра, идут ожесточенные бои.

По предварительным данным, поводом к наступлению стал арест курдскими радикалами лидера племени. На данный момент восставшие отбили у SDF несколько блокпостов на окраинах Аль-Мансуры. В самом городе проходят демонстрации мирных жителей, тоже выступающих против оккупации «Демократическими силами» провинции Ракка и называющих курдов и США новыми захватчиками.

В SDF отреагировали на наступление ударом по гражданскому населению. Например, на странице военного источника в сети Twitter (@Mzahem_Alsaloum) размещено видео, где запечатлены оснащенные пулеметами американские внедорожники Humvee, с которых курды без разбора ведут огонь прямо на улицах Аль-Мансуры, пытаясь разогнать мирные протестные акции.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев в интервью корреспонденту ФАН сказал, что после захвата Ракка именно этого и стоило ожидать, ведь стремясь расширить границы Рожавы курдские подразделения зашли намного дальше исконных районов своего проживания.

По его словам курдские лидеры рассчитывают плотно обосноваться на северо-востоке Сирии и уже взяли курс на отделение этой территории от остальной арабской республики. Именно это, по мнению эксперта, а также царящий на подконтрольных SDF территориях произвол, где на каждом участке безраздельно правит свой полевой командир из SDF.