Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым
Британский эксперт и бывший посол Европейского союза в России Майкл Эмерсон рассказал, почему у Украины нет шансов «вернуть» в свой состав Крымский полуостров.
Об этом он заявил в интервью «Апострофу». Дипломат уверен, что Евросоюз и США по большей мере озабочены обстановкой на Донбассе, в то время как ситуация с Крымом выглядит «иначе».
«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка», — заявил журналистам Эмерсон.
Кроме того, он отметил, что у украинских властей нет возможности «вернуть» полуостров, помимо «большой войны», которой, по мнению эксперта, уже не состоится. При этом он добавил, что санкции в отношении России сохранятся надолго, но вряд ли помогут официальному Киеву реализовать претензии на Крым.