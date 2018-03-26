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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

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18:59   26 Марта 2018
Россия
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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

Британский эксперт и бывший посол Европейского союза в России Майкл Эмерсон рассказал, почему у Украины нет шансов «вернуть» в свой состав Крымский полуостров.

Об этом он заявил в интервью «Апострофу». Дипломат уверен, что Евросоюз и США по большей мере озабочены обстановкой на Донбассе, в то время как ситуация с Крымом выглядит «иначе».

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка»,  — заявил журналистам Эмерсон.

Кроме того, он отметил, что у украинских властей нет возможности «вернуть» полуостров, помимо «большой войны», которой, по мнению эксперта, уже не состоится. При этом он добавил, что санкции в отношении России сохранятся надолго, но вряд ли помогут официальному Киеву реализовать претензии на Крым.

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #крым #политика #весь мир
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