Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
По его словам, европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах трагического пожара. «Наши мысли и сердца с вами», подчеркнул Туск. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся четвертый этаж, где располагались детский развлекательный центр, каток, кинотеатр, кафе-бар. Погибли 64 человека.
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.