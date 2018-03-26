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Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
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«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
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18:30   26 Марта 2018
Весь мир
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Песков: Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»

Песков: Россия не имеет отношения к «делу Скрипаля»

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, и западные страны ошибаются, объясняя высылку российских дипломатов этим инцидентом.

Заявление пресс-секретаря президента России на этот счет в понедельник вечером приводят российские СМИ:

«В качестве причины (высылки российских дипломатов) выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу», - подчеркнул Песков, добавив при этом: - «Мы убеждены в ошибочности. С нашей сточки зрения ссылка на так называемое дело Скрипаля не имеет под собой ничего».

Напомним: ранее США, Канада и Украина а также 14 стран, входящих в Евросоюз, заявили о решении выслать российских дипломатов, заявив, что это делается в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта текущего года. Ответственность за инцидент Великобритания бездоказательно возлагает на Россию, заявляя, что Скрипаль с дочерью были отравлены веществом А234. Россия со своей стороны категорически отрицает свою причастность к этому и требует допустить ее к расследованию произошедшего.

Автор: Александр Люблинский
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