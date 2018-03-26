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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

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18:43   26 Марта 2018
Россия
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Врач: Тела погибших не выносили из ТРЦ «Зимняя вишня», чтобы не усугублять панику

Врач: Тела погибших не выносили из ТРЦ «Зимняя вишня», чтобы не усугублять панику

Медицинский работник рассказал в эфире радио «Говорит Москва» о том, что тела не выносили, так как не хотели усугублять панику и шокировать людей.

Погибшие были сильно деформированы из-за длительного нахождения тел в огне, поэтому до этого также сообщали о том, что будет затруднительно оперативно провести процедуру опознания.

Врач утверждал, что у людей, которые в момент возгорания находились на верхнем этаже комплекса, были лишены малейшего шанса на выживание. Они погибли от отравления угарным газом в течение первых нескольких минут. Из-за того, что погибшие находились в огромном открытом пространстве, они также были лишены шанса забаррикадироваться внутри небольшого пространства, которое бы могло спасти от дыма. Спасатели не могли попасть в главный очаг возгорания из-за температуры.

Врач: Тела погибших не выносили из ТРЦ «Зимняя вишня», чтобы не усугублять панику

Возбуждено уголовное дело, следствие ведет проверки для установления всех деталей трагедии. В ходе расследования были задержаны четверо виновных сотрудников ТРЦ. Комитет под личным руководством председателя СК РФ Бастрыкина ведет допросы подозреваемых и берет показания у очевидцев.

Врач: Тела погибших не выносили из ТРЦ «Зимняя вишня», чтобы не усугублять панику

Пострадавшим при пожаре требуется кровь. В Кемерове организовано несколько пунктов сдачи, в частности, в Кемеровском областном центре крови по адресу Октябрьский 22а, корпус 7. К настоящему времени врачи собрали достаточно, однако в любой момент может понадобиться еще. Узнать о необходимости крови и записаться на сдачу можно по телефону +7 (3842) 52-22-74.

Помочь разобраться в ситуации просит Следственный комитет России. Правоохранители обратились к очевидцам трагедии и тем, кто часто посещали торговый центр. Те, кому есть, что рассказать следователям, могут пообщаться с ними по телефонам:

+7 (38-42) 36-99-83,  +7 960 924-22-70,  +7 909 517-00-98 Не остался в стороне также российский Красный крест. Организация объявила сбор средств для семей пострадавших при пожаре. Перевести деньги предлагается через сайт Красного креста, а также по реквизитам: 

Кемеровское региональное

Отделениеобщероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4 207 013 405 / 420 501 001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40 703 810 426 020 102 144

Кор.счет 30 101 810 200 000 000 000

БИК 43 207 612

Назначение платежа нужно указать следующее: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Редакция ИА «Политика Сегодня» напоминает об угрозе мошенничества. Не стоит отправлять деньги по непроверенным каналам.

Автор: Екатерина Розина
#россия #пожар #жертвы #трагедия #чп #кемерово #зимняя вишня
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