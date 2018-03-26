ЕС стоит осмыслить неэффективность санкций против России, заявили в Европарламенте

Евросоюзу стоит осмыслить неэффективность политики санкционных мер в отношении России.

Такое заявление сделал заместитель председателя Европарламента (ЕП) Фабио Массимо Кастальдо в эфире телерадиокомпании RTBF. Он отметил, что Евросоюзу необходимо понять, к какому результату привела политика ограничений России. Кастальдо напомнил, что ЕС в результате потерял российский рынок, а РФ это лишь подтолкнуло к развитию внутреннего рынка.

Теперь это торговое пространство обрести вновь не удастся, уверен европарламентарий от итальянского «Движения «5 звезд». Кроме того, Кастальдо отметил важность восстановления Евросоюзом полноценного диалога с Москвой.