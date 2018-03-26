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 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

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18:16   26 Марта 2018
Россия
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Главные очаги пожара ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове потушены  — МЧС РФ 

Главные очаги пожара ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове потушены  — МЧС РФ 

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил о том, что пожарным удалось потушить практически все основные очаги пожара в кемеровском комплексе.

Пучков рассказал, что сотрудниками спасательных служб был на 70 процентов разобран верхний этаж ТРЦ, а также проведена полная проверка всех этажей. В ходе операции новых пострадавших и погибших не обнаружили. Глава МЧС уточнил, что осталось еще шесть очагов, на которых температура выше 200 градусов.

До этого министр подтвердил информацию о том, что конструкция погоревшего торгового центра будет снесена.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» началось 25 марта на верхнем этаже комплекса, где была расположена развлекательная зона. Спасателям долгое время не удавалось справиться с огнем. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Спасатели извлекли 58 тел из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.

Этот пожар один из самых крупных по числу погибших за сто лет на территории РФ.

Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #кемерово #общество #зимняя вишня
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