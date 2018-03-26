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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
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18:03   26 Марта 2018
Весь мир
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США заявило о своем праве реагировать на любые ответные меры России

США заявило о своем праве реагировать на любые ответные меры России

Представитель администрации США заявил, что Белый дом будет реагировать на все ответные меры Кремля по высылке российских дипломатов и закрытию генерального консульства в Сиэтле.

Политик сообщил журналистам, что США не намерены заниматься составлением прогнозов о том, какие ответные меры выдвинет Москва. Он назвал действия Америки «целиком оправданными» и добавил, что Вашингтон принял решение о том, что будет реагировать на все ответные действия Российской Федерации.  

Несколько часами ранее американское правительство объявило о высылке порядка шестидесяти сотрудников РФ и о закрытии генерального консульства РФ из-за «дела Скрипаля».

Напомним, что Великобритания обвиняет в отравлении Скрипаля Россию. Кремль категорически отрицает любую причастность к инциденту и выражает готовность принять участие в расследовании, власти королевства бойкотируют любые предложения и аргументы РФ о непричастности к отравлению в Солсбери, которое произошло четвертого марта 2018 года.

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #политика #скандал #весь мир #дело скрипаля
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