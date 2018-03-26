После пожара в кемеровском ТЦ родственники опознали 23 погибших

После пожара в торговом центре в Кемерово родные и близкие погибших уже опознали 23 тела. Об сообщил представитель МЧС России.

«На данный момент процедуру опознания прошли 23 гражданина», — сказал он на селекторном совещании.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположена игровая зона и несколько кинозалов. По последним данным, 64 человека, из которых более половины дети, погибли.

ИА «Политика Сегодня» поинтересовалось в Кемерове, какая помощь требуется пострадавшим в пожаре. Выяснилось, что медикам для пострадавших может потребоваться кровь. В городе организовано несколько пунктов сдачи крови, в том числе в областном центре крови (Октябрьский проспект 22а, корпус 7). Тот, кто хочет стать донором, может узнать о необходимости и записаться на сдачу крови, позвонив по телефону +7 (3842) 52-22-74.