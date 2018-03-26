Источник МИД РФ: Россия даст зеркальный ответ на высылку дипломатов из ЕС и США

Источник добавил, что ответ на высылку российских дипломатов будет тщательно проработан по каждой стране.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что решение о высылке российских дипломатических представителей из за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняли 14 стран-членов Евросоюза.

Отношения между Россией и Великобритание резко ухудшились из-за отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает, что к инциденту причастна российская сторона. Россия категорически отрицает любые связи с этим делом.