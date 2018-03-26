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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

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 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск

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18:10   26 Марта 2018
Весь мир
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Дополнительные меры против РФ страны Евросоюза примут в ближайшие дни и недели

Дополнительные меры против РФ страны Евросоюза примут в ближайшие дни и недели

Четырнадцать стран-членов Европейского союза приняли решение выслать российских дипломатов из-за дела по отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в понедельник сообщил глава Евросовета Дональд Туск в ходе саммита ЕС-Турция в Верне. Он также отметил, что эти государства примут дополнительные меры в отношении России в ближайшие дни и недели.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп лично одобрил решение выдворить из страны большую группу российских дипломатов, а также закрыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Дипломатические работники должны будут покинуть территорию США в недельный срок.

Автор: Алла Ларионова
#россия #евросоюз #европарламент #дипломаты #политика #туск
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