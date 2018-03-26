Дополнительные меры против РФ страны Евросоюза примут в ближайшие дни и недели

Четырнадцать стран-членов Европейского союза приняли решение выслать российских дипломатов из-за дела по отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в понедельник сообщил глава Евросовета Дональд Туск в ходе саммита ЕС-Турция в Верне. Он также отметил, что эти государства примут дополнительные меры в отношении России в ближайшие дни и недели.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп лично одобрил решение выдворить из страны большую группу российских дипломатов, а также закрыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Дипломатические работники должны будут покинуть территорию США в недельный срок.